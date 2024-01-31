«Воруешь и жрешь»: на Камчатке директор обвинила ученика в краже порций у школьников
На Камчатке директор школы пригрозила школьнику полицией из-за того, что он ел порции других детей в столовой. Об этом сообщает "Масс Медиа Камчатка".
Инцидент произошел в городе Елизово. По словам родителей подростка, некоторые дети отказывались от обедов и добровольно отдавали их знакомому.
Такое поведение школьника не понравилось директору. В записанной на диктофон беседе слышно, как директор высказывает недовольство. Она угрожает ученику полицией, которой она пожалуется якобы на воровство порций у других детей.
"Я буду говорить о том, что ты их воруешь и жрешь", - высказалась женщина.
При этом, как полагает педагог, еду лучше выбросить в мусор.
Инцидентом заинтересовались в прокуратуре. Специалисты проведут проверку, в рамках которой дадут оценку действиям работников учреждения.