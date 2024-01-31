В поезде «Москва-Саратов» пьяный мужчина пытался убить попутчика ножом
Пассажир поезда «Москва-Саратов» пытался убить попутчика, находясь всостоянии алкогольного опьянения, сообщает пресс-служба московской межрегиональная прокуратуры.
Поинформации ведомства, 25января пьяный мужчина три раза ударил ножом вголову ишею другого пассажира, скоторым унего случился конфликт, атакже нанес ему «множественные телесные повреждения». Это произошло, когда поезд находился натерритории Тамбовской области.
«Однако довести свой преступный умысел несмог, так как потерпевший оказал ему сопротивление»,— отметили прокуроры.
Уголовное дело возбудили постатье опокушении наубийство. Обвиняемый дал признательные показания. Его заключили под стражу.