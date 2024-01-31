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В петербургском аэропорту Пулково вводили временные ограничения

В ночь на 31 января в петербургском аэропорту Пулково вводились временные ограничения. Об этом сообщили в пресс-службе компании «Воздушные ворота Северной столицы», которая управляет аэропортом, передает РИА Новости.

В петербургском аэропорту Пулково вводили временные ограничения
© РИА Новости

Уточняется, что ограничения действовали с 03:53 по 05:11 по московскому времени. Сейчас аэропорт вернулся к штатной работе.

О причинах введения ограничений не сообщается.

Как писала «Парламентская газета», в аэропортах Москвы проведут эксперимент по сбору биометрии у иностранцев. В частности, будет проверяться процесс аутентификации прибывающих граждан с использованием персональных данных, размещенных в единой биометрической системе. Такие действия предусмотрены двухлетним планом мероприятий по реализации концепции миграционной политики.

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