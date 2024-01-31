В петербургском аэропорту Пулково вводили временные ограничения
В ночь на 31 января в петербургском аэропорту Пулково вводились временные ограничения. Об этом сообщили в пресс-службе компании «Воздушные ворота Северной столицы», которая управляет аэропортом, передает РИА Новости.
Уточняется, что ограничения действовали с 03:53 по 05:11 по московскому времени. Сейчас аэропорт вернулся к штатной работе.
О причинах введения ограничений не сообщается.
Как писала «Парламентская газета», в аэропортах Москвы проведут эксперимент по сбору биометрии у иностранцев. В частности, будет проверяться процесс аутентификации прибывающих граждан с использованием персональных данных, размещенных в единой биометрической системе. Такие действия предусмотрены двухлетним планом мероприятий по реализации концепции миграционной политики.