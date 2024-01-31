ВСУ сбросили беспилотник на гражданский автомобиль в ДНР, два человека погибли

Мэр Горловки Иван Приходько сообщил о гибели двух мирных жителей в результате попадания беспилотника ВСУ в гражданский автомобиль.

«В результате прямого попадания беспилотного летательного аппарата ВФУ в гражданский автомобиль на трассе Горловка-Донецк около пгт Пантелеймоновка погибли двое мирных граждан, один человек ранен», — заявил он.

Ранее три человека погибли от ударов ВСУ по Калининскому району Донецка, который произошёл днём 29 января, украинские войска атаковали город из РСЗО «Град».