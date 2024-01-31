В Подмосковье подростки избили 14-летнюю девочку

В подмосковном Щелкове группа подростков избила девочку. На опубликованном Telegram-каналом «Щелково LIVE» видеоролике видно, что они наносили удары исключительно ногами.

На кадрах подростки преграждают дорогу шедшей по асфальту в коньках школьнице. Один из них кидает фаер и с силой бьет девочку ногой в живот, после чего та падает в сугроб. Школьница пытается убежать, но обидчики настигают ее и продолжают избивать.

На случившееся уже отреагировала подмосковная прокуратура. В надзорном ведомстве сообщили об установлении попавших на видео подростков. Также выяснилось, что пострадавшей девочке 14 лет. Возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве.