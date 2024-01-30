Полиция Лондона застрелила вооруженного арбалетом мужчину

В Лондоне полицейские застрелили мужчину, вооруженного в средневековом стиле: ножом, топориком, саблей и арбалетом. Об этом пишет телеканал Sky News.

Инцидент произошел ранним утром во вторник, 30 января, в районе Саутуорк. В полицию поступило сообщение, что некий дебошир в бронежилете и с оружием пытается выбить дверь одного из домов, угрожает расправой его обитателям.

Сотрудники правоохранительных органов немедленно выехали по вызову. Они попытались вступить в диалог с 30-летним мужчиной, но он не обратил на них внимания и все же проник в здание.

После этого стражи порядка вынуждены были открыть огонь. В перестрелке арбалетчик получил тяжелые ранения и скончался до приезда скорой помощи. Жильцы дома получили легкие травмы.