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Полиция Лондона застрелила мужчину, вооруженного арбалетом и саблей

В Лондоне полицейские застрелили мужчину, вооруженного в средневековом стиле: ножом, топориком, саблей и арбалетом. Об этом пишет телеканал Sky News.

Полиция Лондона застрелила вооруженного арбалетом мужчину
© globallookpress.com

Инцидент произошел ранним утром во вторник, 30 января, в районе Саутуорк. В полицию поступило сообщение, что некий дебошир в бронежилете и с оружием пытается выбить дверь одного из домов, угрожает расправой его обитателям.

Сотрудники правоохранительных органов немедленно выехали по вызову. Они попытались вступить в диалог с 30-летним мужчиной, но он не обратил на них внимания и все же проник в здание.

После этого стражи порядка вынуждены были открыть огонь. В перестрелке арбалетчик получил тяжелые ранения и скончался до приезда скорой помощи. Жильцы дома получили легкие травмы.

В Лондоне полиция застрелила мужчину с ножом

Причины и обстоятельства происшествия изучаются. Кроме того, к делу подключился отдел внутренних расследований — в его задачу входит определение правомерности применения оружия в случаях со смертельным исходом.

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