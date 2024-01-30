Повреждение кабеля в районе ТЭЦ-23 не повлияло на электроснабжение ВАО

В Москве рядом с ТЭЦ 23 в Восточном административном округе произошло повреждение кабельной линии напряжением 220 кВ. Об этом сообщает официальный Telegram-канал компании «Россети Московский регион» .

«Данный инцидент не привел к нарушению электроснабжения потребителей, подача электроэнергии осуществляется в штатном режиме. Специалисты компании «Россети Московский регион» уже на месте и приступили к ремонтным работам», — говорится в сообщении.

До этого жители Подольска утром 30 января заметили в небе яркую вспышку. По данным РЕН ТВ, на электроузле Московских центральных диаметров могло произойти короткое замыкание. При этом в Московской железной дороге заявили, что все подстанции, обеспечивающие энергией ее линии, работают штатно.

Столичные власти также уточнили, что все системы энергоснабжения Москвы, в том числе трансформаторные подстанции и питающие центры, работают в штатном режиме, все потребители с напряжением, а на распространенных видео показано короткое замыкание, которое было вовремя устранено. В комплексе городского хозяйства Москвы уточнили, что информация о возможных взрывах или возгораниях на подстанции в ТиНАО ложна.