Названы возможные сроки полной расшифровки черных ящиков Ил-76

«Зависит от сохранности, насколько данные в нормальном, рабочем состоянии сейчас оказались. Если они попали в какую-то зону с повышенной температурой, нужно будет несколько недель кропотливо все это дело восстанавливать. Расшифровать можно в течение нескольких дней, анализировать можно чуть побольше. Все зависит от качества сохранившегося материала», — сказал он.