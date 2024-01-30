Ликвидировано возгорание в реконструируемом здании на улице Гиляровского

Пожар в здании на ул. Гиляровского ликвидирован. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в Центре управления в кризисных ситуациях столичного главка МЧС России .

Ранее в МЧС сообщили Агентству «Москва», что на ул. Гиляровского, д. 29 произошло возгорание на втором этаже реконструируемого здания. Пожар был локализован на площади 10 кв. м. С кровли пожарные спасли двух человек.