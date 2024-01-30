Начальника следствия СБУ Просняка заочно арестовали в Москве

Срок заключения под стражу будет исчисляться с момента задержания Просняка в России или его экстрадиции на территорию РФ. Его обвиняют по части 2 статьи 299 («Привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности или незаконное возбуждение уголовного дела») УК РФ. Lenta.ru