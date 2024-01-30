$89.61+0.0996.98-0.12
Войти в почту

Начальника следствия СБУ Просняка заочно арестовали в Москве

Басманный суд Москвы заочно арестовал начальника следственного отдела главного управления СБ Украины (СБУ) Андрея Просняка за попытку незаконно привлечь к уголовной ответственности журналиста информагентства "РИА Новости" Кирилла Вышинского. ТАСС

Срок заключения под стражу будет исчисляться с момента задержания Просняка в России или его экстрадиции на территорию РФ. Его обвиняют по части 2 статьи 299 («Привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности или незаконное возбуждение уголовного дела») УК РФ. Lenta.ru

Просняк объявлен в международный розыск. RT на русском

Начальника следствия СБУ Просняка заочно арестовали в Москве
© РИА Новости
Происшествия
Кирилл Вышинский
СБУ
Обзор медиа
Москва
Украина