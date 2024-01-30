Мошенница за 10 лет выманила более 15 млн рублей у автора книг по экономике

Мошенница обманывала кандидата наук и автора книг по экономике Юрия Гельцера на протяжении 10 лет, за это время она выманила у него более 15 млн рублей. Об этом сообщает ИА Регнум со ссылкой на собственный источник.

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71-летний мужчина обратился в полицию, где рассказал, что его знакомая обманывала его на протяжении длительного времени. По его словам, с женщиной его познакомил друг и партнер по бизнесу, она обещала ему помочь в получении крупного кредита для развития бизнеса в одном из известных банков, исполнительным директором которого женщина являлась на момент их знакомства.

Однако через год после знакомства злоумышленница сама попросила у мужчины 700 тыс. рублей в долг, которые он ей перевел. Еще через два года знакомая пожаловалась на большие долги, которые достигли уже 6,5 млн рублей. Она утверждала, что не сможет помочь Юрию с оформлением ссуды, пока не решит свои проблемы. Ученый вновь пошел ей навстречу, погасил ее задолженность и дал в долг еще 500 тыс. рублей сверху. Однако его дела все не решались. Только в 2024 году мужчина понял, что его обманывают, и обратился в полицию.

«Поступило заявление от 71-летнего жителя Москвы о том, что знакомая на протяжении многих лет злоупотребляла доверием заявителя и мошенническим путем завладела принадлежащими ему денежными средствами в сумме 15 647 000 рублей», — рассказал источник.

Сотрудники полиции в настоящий момент проводят проверку по данному делу.