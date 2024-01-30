Сиделка российского дома престарелых получила год работ за удушение пенсионера

В Солнечногорске Московской области сиделка дома престарелых получила год обязательных работ за удушение 89-летнего постояльца, сообщает MK.ru.

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По данным издания, в дом престарелых мужчину поместили родственники в ноябре 2021 года. У него был ряд заболеваний, в том числе пенсионер перенес инсульт и страдал деменцией. При этом он вел себя агрессивно.

В декабре пенсионера решили побрить. Во время процедуры сиделка сжала одной рукой его за горло, чтобы тот не двигался. Однако мужчина спустя время перестал дышать. Обнаружив это, женщина вызвала охрану и начальство. Спасти пенсионера не удалось. В отношении сиделки возбудили уголовное дело.