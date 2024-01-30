Неудавшихся «парашютистов» из Балашихи арестовали

Останкинский суд Москвы арестовал на несколько суток трех мужчин, которые организовали прыжок с балкона многоэтажки. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на суд.

Экстремалов признали виновными в административном правонарушении по ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ («Мелкое хулиганство»). Все они отправятся под арест на срок от пяти до семи суток.

Напомним, что мужчина прыгнул с парашютом с балкона многоэтажки в Балашихе вечером 27 января — предположительно, это было сделано ради видео. На кадрах, снятых очевидцами, видно, что экстремал спрыгнул с одного из верхних балконов, после чего в полете раскрыл парашют и спланировал в сторону частного сектора под окнами здания.