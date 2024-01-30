Сообщения об обстреле поезда Волгоград — Адлер оказались недостоверными

Официальные источники сообщили только об одном происшествии с поездом маршрута № 107 Нижневартовск — Волгоград. В него на переезде недалеко от станции Мегион 26 января влетел автокран «КамАЗ» с отказавшими тормозами. В пресс-службе железной дороги рассказали, что водитель грузового автомобиля выехал на железнодорожный переезд, по которому следовал пассажирский поезд. По предварительной информации, в результате ДТП водитель автомобиля не пострадал. В связи с происшествием получили повреждения три вагона поезда. На движение других поездов ДТП не повлияло. Кроме того, многие пользователи обратили внимание на то, что на распространившихся в сети видео с якобы обстрелянным составом запечатлен именно поезд «Нижневартовск — Волгоград», попавший в аварию.