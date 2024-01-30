Женщина родила в уличном туалете в Ставрополье и бросила ребенка в выгребную яму
В поселке Горячеводский Ставропольского края 40-летняя женщина родила ребенка в уличном туалете. Об этом во вторник, 30 января, сообщили в пресс-службе регионального СУ СК.
По данным ведомства, после родов женщина выбросила ребенка в выгребную яму и уехала с места происшествия. Спустя почти через 10 дней сожитель роженицы нашел тело ребенка и обратился в правоохранительные органы.
Позже эксперты выяснили, что новорожденный скончался в результате асфиксии.
— По уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленный на установление всех обстоятельств, совершенного преступления, — говорится в Telegram-канале СК.
В конце октября прошлого года жители одного из домов в Балашихе заметили в мусорном баке завернутое в плед тело младенца.