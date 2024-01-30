Кислотно-зеленая вспышка напугала жителей подмосковного Подольска 30 января
Вспышка кислотно-зеленого цвета напугала жителей подмосковного Подольска утром 30 января. Об этом сообщил Telegram-канал Shot, ссылаясь на данные горожан.
По словам очевидцев феномена, необычное явление в небе наблюдалось в Подольске около 9:30 утра. На текущий момент сотрудники МЧС проверяет информацию, касательно вспышки света. Подписчикам канала предложили самостоятельно разобраться в природном явлении и написать свои догадки в комментарии.
— Что это было — загадка. Уважаемые знатоки из комментариев, ваш выход, — следует из публикации в Telegram-канале Shot.
Жители Челябинска заметили странное свечение и вспышки в окрестностях города. Об этом 29 января сообщил глава областной Общественной палаты Николай Дейнеко. После вспышек в районе Красное Поле, а также в соседней деревне Моховички частично отключился свет.
В ноябре наблюдалась мощная вспышка на солнце. В результате россияне наблюдали полярное сияние в северных широтах страны. Эксперты утверждали, что сильная магнитная буря может вызвать северное сияние и в Москве.