Вспышка кислотно-зеленого цвета напугала жителей подмосковного Подольска утром 30 января. Об этом сообщил Telegram-канал Shot, ссылаясь на данные горожан.

По словам очевидцев феномена, необычное явление в небе наблюдалось в Подольске около 9:30 утра. На текущий момент сотрудники МЧС проверяет информацию, касательно вспышки света. Подписчикам канала предложили самостоятельно разобраться в природном явлении и написать свои догадки в комментарии.

— Что это было — загадка. Уважаемые знатоки из комментариев, ваш выход, — следует из публикации в Telegram-канале Shot.

Жители Челябинска заметили странное свечение и вспышки в окрестностях города. Об этом 29 января сообщил глава областной Общественной палаты Николай Дейнеко. После вспышек в районе Красное Поле, а также в соседней деревне Моховички частично отключился свет.