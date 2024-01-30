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Самолет S7 из Улан-Удэ в Москву прервал взлет из-за технической неисправности

Самолет авиакомпании «Сибирь» (S7) рейсом из Улан-Удэ в Москву прервал взлет из-за технической неисправности. Об этом во вторник, 30 января, сообщили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.

Самолет S7 из Улан-Удэ в Москву прервал взлет
© РИА Новости

По факту произошедшего проводится проверка.

В середине декабря другой самолет авиакомпании S7, следовавший из Новосибирска в Москву, экстренно приземлился в аэропорту вылета из-за технической неисправности.

В середине января суд на основании данных проверки прокуратуры исполнения закона о защите прав потребителей авиауслуг оштрафовал S7 за повторный овербукинг — отказ в перевозке пассажирам с билетами.

Происшествия
АК S7
Москва
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