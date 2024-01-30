Самолет S7 из Улан-Удэ в Москву прервал взлет

Самолет авиакомпании «Сибирь» (S7) рейсом из Улан-Удэ в Москву прервал взлет из-за технической неисправности. Об этом во вторник, 30 января, сообщили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.

По факту произошедшего проводится проверка.

В середине декабря другой самолет авиакомпании S7, следовавший из Новосибирска в Москву, экстренно приземлился в аэропорту вылета из-за технической неисправности.