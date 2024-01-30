Самолет S7 из Улан-Удэ в Москву прервал взлет из-за технической неисправности
Самолет авиакомпании «Сибирь» (S7) рейсом из Улан-Удэ в Москву прервал взлет из-за технической неисправности. Об этом во вторник, 30 января, сообщили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.
По факту произошедшего проводится проверка.
В середине декабря другой самолет авиакомпании S7, следовавший из Новосибирска в Москву, экстренно приземлился в аэропорту вылета из-за технической неисправности.
В середине января суд на основании данных проверки прокуратуры исполнения закона о защите прав потребителей авиауслуг оштрафовал S7 за повторный овербукинг — отказ в перевозке пассажирам с билетами.