Спасательное судно не смогло подойти к застрявшему в Охотском море танкеру

В районе Охотского моря, где в дрейфующих льдах заблокирован российский танкер «Остров Сахалин» низкая видимость и снежные заряды, что осложняет спасательную операцию. Об этом со ссылкой осведомленный источник пишет РИА Новости.

Накануне российский танкер «Остров Сахалин» запросил спасательную операцию в Охотском море, так как судно оказалось заблокировано дрейфующим льдом. На момент вызова помощи «Остров Сахалин» находился в 24 километрах от японского города Эсаси на острове Хоккайдо. В тот же день к судну направился спасатель «Берингов пролив».

Однако спасательную операцию осложняет ухудшившаяся погода.

«В этом районе Охотского моря сейчас наблюдается низкая видимость, до трех морских миль, также обстановка осложняется снежными зарядами», —пояснил знакомый с обстановкой источник.

Он также обратил внимание на то, что достаточная видимость в обычных погодных условиях около 4-5 морских миль.