В четырех областях Украины произошли взрывы

В Киевской, Сумской, Днепропетровской и Харьковской областях Украины произошли взрывы. Об этом сообщают украинские СМИ.

© Газета.Ru

В частности, серия взрывов была зафиксирована в городе Белая Церковь Киевской области. Киевская областная военная администрация около 1:36 информировала в Telegram-канале, что в регионе работает система противовоздушной обороны.

Взрывы произошли и в Сумской области.

Первый заммэра Змиева Харьковской области Татьяна Тимофеева сообщила о взрыве в городе. По данным СМИ, на месте одного из них начался пожар.

Несколько взрывов слышали в Кривом Роге Днепропетровской области.

При этом в центральных и восточных регионах Украины в момент взрывов была объявлена воздушная тревога.

29 января сообщалось о взрывах в Ровненской области на западе Украины. Примерно в это же время стало известно, что промышленный объект, расположенный в Кременчугском районе Полтавской области Украины, получил повреждения.