В Казани двух девочек придавило снегом, упавшим с крыши

В Казани снег с крыши обрушился на двух школьниц
В Татарстане две восьмилетние девочки сбивали сосульки с крыши дома и оказались под снежным завалом. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Iptash.
Инцидент произошел возле жилых домов на улице Ботанической в Казани. Две восьмилетние девочки сбивали сосульки с крыши пекарни, в какой-то момент на них обрушился снег.
Произошедшее заметили пенсионерки, стоявшие возле подъезда, женщины быстро сориентировались, вызвали полицию, скорую помощь и спасателей.
Девочек искали под завалами более сорока минут, но не обнаружили, специалисты предполагают, что дети сумели выбраться и убежать домой.
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