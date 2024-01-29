Дом треснул в Подмосковье

"В Пересвете в доме по ул. Октябрьской, 7 пошла трещина по фасаду. <...> Из-за угрозы обрушения эвакуировано 120 жителей, им предложено временное размещение в ДК "Космос", горячие напитки и перекус", - написал он в своем телеграм-канале.