Дом треснул в Подмосковье

Порядка 120 жителей эвакуировали из дома в Подмосковье, где пошла трещина по фасаду
Порядка 120 жителей эвакуированы из дома в городе Пересвете Сергиево-Посадского округа, где пошла трещина по фасаду. Об этом сообщил глава округа Дмитрий Акулов.
"В Пересвете в доме по ул. Октябрьской, 7 пошла трещина по фасаду. <...> Из-за угрозы обрушения эвакуировано 120 жителей, им предложено временное размещение в ДК "Космос", горячие напитки и перекус", - написал он в своем телеграм-канале.
Акулов уточнил, что в городе создан оперативный штаб по координации действий на месте повреждения фасада. На месте работают МЧС и полиция. Утром будет проведено обследование здания.
Причиной возникшей трещины, по информации управляющей компании, стали самовольные перепланировки собственниками квартир.
"По информации УК ЖКЦ, многие собственники самовольно сделали перепланировку, установили душевые кабины, переделали систему канализации. Из-за этого стены дома постоянно мокли, сейчас возникла угроза обрушения. Техники многократно выдавали собственникам предписания устранить нарушения", - подчеркнул глава округа.