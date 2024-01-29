Дом треснул в Подмосковье

В Пересвете (Сергиево-Посадский городской округ) по фасаду одного из многоэтажных домов пошла трещина, рассказал глава округа Дмитрий Акулов. Он добавил, что из здания были эвакуированы свыше 100 человек, пишет ТАСС.

© Дмитрий Акулов/Telegram

ЧП произошло в понедельник, 29 января, в доме по ул. Октябрьской, 7.

Акулов пояснил, что из-за угрозы обрушения спасатели эвакуировали 120 жителей. Он добавил, что людей временно разместили в ДК «Космос», где им «предложили горячие напитки и перекус».

По его словам, утром инженеры проведут обследование здания и дадут заключение о степени аварийности дома.

В управляющей компании пояснили, что многие собственники осуществили незаконную перепланировку квартир, установили душевые кабины. На фоне этого стены постоянно мокли, а затем возникла угроза обрушения.