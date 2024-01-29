Названа причина вспышек в небе над Челябинском
В понедельник, 29 января, в небе над Челябинском местные жители заметили яркие вспышки. Горожане выдвинули в соцсетях большое количество версий, по которым это могло произойти, пишет РБК.
В компании «Россети Урал» пояснили, что на севере областного центра произошло кратковременное отключение двух воздушных линий электропередачи.
«Яркие вспышки связаны с коротким замыканием на энергообъектах», — отметили в пресс-службе.
В компании уточнили, что линии 110 кВ сейчас в настоящее время находятся в работе. Сбой не повлиял на систему электроснабжения в целом.
Вместе с тем, заметили в пресс-службе, пока остаются обесточенными линии распределительной сети, которые обеспечивают передачу электроэнергии в поселки Моховички, Красное Поле, Прудный.
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