Охотник ранил женщину во время стрельбы по мишеням в лесу в Подмосковье

Охотник ранил жительницу Подмосковья во время стрельбы по мишеням в лесу. Об этом «Вечерней Москве» сообщила начальник управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова в понедельник, 29 января.

По ее словам, инцидент произошел рядом с деревней Глуховкой. Охотник решил пострелять по мишеням, однако не обеспечил должным образом безопасность. В результате одна из пуль попала в шедшую по лесу женщину. Пострадавшую госпитализировали, а врачи сообщили о случившемся в правоохранительные органы.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности». Подозреваемый задержан, у него изъят карабин. Выяснилось, что мужчина законно владеет оружием.