В центре Москвы задержали владельца бренда «Олейна»

Силовики задержали в центре Москвы основного владельца холдинга Exoil Group Карена Ванецяна. Об этом пишет РБК со ссылкой на источник.

По данным портала, власти Армении объявили Ванецяна в розыск по делу об отмывании денег с использованием должностных полномочий после приобретения им акций Зангезурского комбината.

Журналисты отметили, что бизнесмен является кузеном экс-главы СНБ Армении Артура Ванецяна.

Источник пояснил, что сотрудники МВД уже сообщили в Ереван о задержании предпринимателя.

По словам собеседника портала, при задержании Ванецян заявил, что проживает в Липецкой области и является безработным.