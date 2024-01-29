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В центре Москвы задержали владельца бренда «Олейна»

Силовики задержали в центре Москвы основного владельца холдинга Exoil Group Карена Ванецяна. Об этом пишет РБК со ссылкой на источник.

В центре Москвы задержали владельца бренда «Олейна»
© РИА Новости

По данным портала, власти Армении объявили Ванецяна в розыск по делу об отмывании денег с использованием должностных полномочий после приобретения им акций Зангезурского комбината.

Журналисты отметили, что бизнесмен является кузеном экс-главы СНБ Армении Артура Ванецяна.

Источник пояснил, что сотрудники МВД уже сообщили в Ереван о задержании предпринимателя.

По словам собеседника портала, при задержании Ванецян заявил, что проживает в Липецкой области и является безработным.

Напомним, что Exoil Group занимается покупкой подсолнечника, переработкой, трейдингом масличных и зерновых культур, портовой перевалкой и логистикой. В 2023 году холдинг выкупил активы американской компании Bunge в России и СНГ, среди которых бренды подсолнечного масла «Олейна» и Ideal.

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