Жители Челябинска сообщили о странных вспышках над городом

В северо-западной части Челябинска жители наблюдали странные вспышки. Об этом пишет «Комсомольская правда» в своем Telegram-канале.

По данным портала, после вспышки в районе Красное Поле, а также в соседней деревне Моховички частично отключился свет.

На данный момент сообщений о каких-либо катаклизмах не поступало, рассказали в пресс-центре областного управления МЧС.

Местные жители пишут в соцсетях, что причиной вспышки могла быть авария на одном из объектов инфраструктуры.