Беглого армянского бизнесмена задержали на Новом Арбате в Москве

Армянского бизнесмена Карена Ванецяна, владеющего холдингом Exoil Group, задержали на Новом Арбате в центре Москвы, сообщает Telegram-канал SHOT. РБК подтвердил эту информаци, сославшись на два источника. Предприниматель, которому принадлежат бренды Ideal и «Олейна», объявлен в розыск властями Армении по делу об отмывании денег.

По данным SHOT, полиция задержала 55-летнего Ванецяна вечером 28 января. В 2018 году прокуратура Армении возбудила против него дело об отмывании денег с использованием должностных полномочий (п. З ч.3 ст. 296 армянского УК). В 2023 году предпринимателя объявили в розыск, суд избрали ему пресечения в виде ареста. Как пишет РБК, Москва уведомила Ереван о задержании бизнесмена.