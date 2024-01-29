ФСБ нашла у троих россиян карты с секретными объектами

Сотрудники УФСБ РФ по Калининградской области пресекли противоправную деятельность трех жителей региона. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В пресс-службе уточнили, что в регионе были проведены оперативно-розыскные мероприятия. В ходе их был задокументирован факт «незаконного получения и хранения фигурантами карт местности, содержащих сведения, составляющие государственную тайну».

Документы были направлены на экспертизу в штаб Балтийского флота. Специалисты установили, что в картографических материалах содержатся достоверные и секретные данные, пояснили в УФСБ.