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ФСБ нашла у троих россиян карты с секретными объектами

Сотрудники УФСБ РФ по Калининградской области пресекли противоправную деятельность трех жителей региона. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

ФСБ нашла у троих россиян карты с секретными объектами
© РИА Новости

В пресс-службе уточнили, что в регионе были проведены оперативно-розыскные мероприятия. В ходе их был задокументирован факт «незаконного получения и хранения фигурантами карт местности, содержащих сведения, составляющие государственную тайну».

Документы были направлены на экспертизу в штаб Балтийского флота. Специалисты установили, что в картографических материалах содержатся достоверные и секретные данные, пояснили в УФСБ.

Напомним, что за разглашение сведений, составляющих гостайну, предусмотрена уголовная ответственность. Максимальный срок наказания составляет семь лет лишения свободы.

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