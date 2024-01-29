Число эпизодов мошенничества в деле Шабутдинова могут увеличить до 40

"На сегодняшний день Аязу предъявлены обвинения по 15 эпизодам мошенничества, но МВД утверждает, что установило причастность нашего подзащитного к 40 эпизодам. В ближайшее время появятся новые обвинения, но мы к этому готовы", - сказал он. По его словам, с момента ареста с блогером не проводится следственных действий. "Его личные счета арестованы, но счета его компании "Like Центр" - нет", - отметил защитник, не уточнив сумму арестованных денег. ТАСС