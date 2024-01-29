Число эпизодов мошенничества в деле Шабутдинова могут увеличить до 40

Блогеру и бизнес-тренеру Аязу Шабутдинову в ближайшее время могут предъявить обвинение еще по 25 эпизодам мошенничества, сообщил его адвокат Калой Ахильгов. Москва24
"На сегодняшний день Аязу предъявлены обвинения по 15 эпизодам мошенничества, но МВД утверждает, что установило причастность нашего подзащитного к 40 эпизодам. В ближайшее время появятся новые обвинения, но мы к этому готовы", - сказал он. По его словам, с момента ареста с блогером не проводится следственных действий. "Его личные счета арестованы, но счета его компании "Like Центр" - нет", - отметил защитник, не уточнив сумму арестованных денег. ТАСС
29 января Мосгорсуд в ходе заседания отклонил жалобу защиты Аяза Шабутдинова на решение о продлении ему ареста по делу о мошенничестве. Решение первой инстанции оставили без изменения, поэтому блогер будет находиться в СИЗО. RT на русском