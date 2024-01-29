В Польше совершено нападение на полицейский участок

Нападение на полицейский участок совершено в польском городе Мижец примерно в 170 км к югу от Варшавы. Об этом сообщает телеканал Polsat со ссылкой на представителя комиссариата полиции города Кельце.

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В публикации утверждается, что в помещение участка зашел человек, с собой у него было несколько бутылок зажигательной смеси, одну из которых он бросил в представителей правоохранительных органов. В ответ полицейские открыли огонь и ранили преступника, его оперативно доставили в больницу. Полученные преступником ранения не угрожают его жизни, говорится в публикации.

По данным телеканала, зданию полицейского участка нанесен ущерб, полицейские не пострадали.

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