Девочку-подростка ранило при атаке ВСУ на Донецк

Вооруженные силы Украины открыли огонь по Донецку, сообщил в Telegram-канале глава региона Денис Пушилин. По его словам, атака пришлась на Петровский район города, в результате обстрела ранения получили четыре человека, включая 13-летнюю девочку.

В Петровском районе столицы региона ранены четыре гражданских лица: ребенок (девочка 2010 года рождения), женщины 1964, 1983 и 1988 годов рождения. <...> С начала текущих суток противник 16 раз обстрелял территорию республики, выпустив при этом 54 боеприпаса калибром 152 мм и 155 мм (в том числе кассетных), и применил БПЛА-камикадзе, — сказал Пушилин.

Ранее глава региона сообщил, что три человека погибли в результате обстрелов Донецкой Народной Республики со стороны ВСУ, еще 15 пострадали. Кроме того, был поврежден ряд жилых домов и объектов инфраструктуры.

Среди жертв обстрелов, по информации главы ДНР, — сотрудник МЧС России, он был убит в Куйбышевском районе Донецка. Кроме того, мужчина и женщина погибли в результате сброса взрывоопасного предмета с беспилотного летательного аппарата в Ясиноватой.