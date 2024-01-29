У высадившей кота Твикса проводницы был сообщник

Полиция ищет пассажира, который помог проводнице высадить кота Твикса из поезда, сообщает Telegram-канал Mash. По его данным, мужчину зовут Евгений, именно он мог выставить животное из вагона по просьбе сотрудницы РЖД .

Как показало внутреннее расследование, кот выбрался из переноски 11 января примерно в 12:23, в это время состав стоял на станции «Киров». О блуждающем коте сообщили проводнице, а она, не обнаружив хозяина, попросила одного из пассажиров выпроводить животное на улицу — за несколько минуты до отправления состава.