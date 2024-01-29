Танкер с флагом РФ застрял во льдах в Охотском море

Российский танкер «Остров Сахалин» запросил спасательную операцию в Охотском море — судно оказалось заблокировано дрейфующим льдом. Об этом сообщает японское информационное агентство Киодо.

Отмечается, что танкер вышел на связь с головным островом первого подразделения региональной береговой охраны Японии, запросив помощь. Согласно сообщению экипажа, дальнейшая навигация в водах Охотского моря стала невозможной из-за дрейфующих льдов.

На момент вызова помощи «Остров Сахалин» находился в 24 километрах от японского города Эсаси на острове Хоккайдо. К танкеру отправили ледокол «Тэсио», который начал операцию по вызволению российского судна. С наступлением ночи операция была приостановлена, однако ее продолжат во вторник.

Помимо этого в японской береговой охране уточнили, что на российском корабле находится 19 человек. Согласно предварительным данным, никто из экипажа «Острова Сахалин» не пострадал, сам корабль также не получил значительных повреждений.