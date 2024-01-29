Пенсионерку из Ростова приговорили к 5,5 годам за фейки об армии

Суд приговорил 72-летнюю пенсионерку из Шахт к 5,5 годам колонии за фейки о российской армии, сообщается в Telegram-канале юридического проекта «Сетевые свободы». Как отмечается, поводом для судебного разбирательства стали репосты в социальной сети «ВКонтакте».

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По данным проекта, гособвинитель требовал назначить пенсионерке шесть лет лишения свободы после того, как она поделилась в сети публикациями о количестве погибших российских военнослужащих в зоне СВО и «эмоциональным роликом». Свою вину она признала, за исключением мотивов «политической ненависти».

Ранее в Генпрокуратуре РФ сообщили, что в 2023 году в России были заблокированы почти 70 тысяч сайтов, распространявших фейки о ВС РФ. В надзорном ведомстве отметили, что дискредитацией действий российских войск в СВО занимались недружественные страны и их пропагандисты.