В российском регионе складских рабочих придавило яблоками

В Воронежской области складских рабочих придавило ящиками с яблоками, трое попали в реанимацию. Об этом сообщают «Вести Воронеж» со ссылкой на очевидцев.

По информации издания, инцидент произошел 26 января на складе ЗАО «Острогожсксадпитомник». Шестерых человек придавило ящиками с яблоками. Троих госпитализировали. Еще трое попали в реанимацию в тяжелом состоянии.

В СУ СК России по Воронежской области сообщили, что по факту произошедшего начата доследственная проверка. Следователи устанавливают обстоятельства инцидента.

«<…> проведен осмотр места происшествия, опрошены очевидцы, изъята и изучается документация, назначены судебно-медицинские экспертизы, выполняются иные проверочные мероприятия», — сообщили в ведомстве.