Пилот рухнувшего в Афганистане бизнес-джета попал в реанимацию

Один из пилотов упавшего в Афганистане частного самолета Falcon 10 попал в реанимацию. У мужчины диагностирован перелом шейного отдела позвоночника.

Другому пилоту Дмитрию Белякову , наоборот стало лучше. После приезда в Москву у мужчины диагностировали инфаркт. Ему провели операцию, 29 января он переведен из реанимации в обычную палату.

Самолет Falcon 10 разбился в афганской провинции Бадахшан 21 января. На борту бизнес-джета были два пассажира и четыре члена экипажа. Погибли двое россиян — Анна и Анатолий Евсюковы. Позже оказалось, что у компании, владеющей самолетом, не было лицензии на осуществление авиаперевозок. Проверка документов также показала, что самолет имеет 15 пропущенных обязательных техобслуживаний. Росавиация аннулировала свидетельства частных пилотов.