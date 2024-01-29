Экс-следователь получил срок из-за улик по делу о перестрелке в «Москва-Сити»
Замоскворецкий суд Москвы приговорил к 11 годам лишения свободы бывшего следователя Левона Агаджаняна за подтасовку улик по уголовному делу о перестрелке в «Москва-Сити». Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.
Подсудимый признан виновным в злоупотреблении полномочиями и фальсификации доказательств. По версии следствия, Агаджанян, работавший следователем Следственного комитета России, подменил протоколы и гильзы на месте перестрелки, а затем привлек к уголовной ответственности трех мужчин, не имевших отношения к случившемуся.
Агаджаняна задержали сотрудники ФСБ в 2020 году. Тогда же в федеральный розыск объявили полковника СКР Сергея Синяговского.
17 ноября 2017 года бизнесмен Дмитрий Павлов, известный в криминальном мире по прозвищу Павлик, отмечал 55-летие в ресторане Crystal BallRoom в башне «Око». Ведущим юбилейного празднества был заявлен Валдис Пельш, среди приглашенных артистов значились Валерий Меладзе, Григорий Лепс, Любовь Успенская, Cirque du Soleil. Во время торжества охранники гостей именинника повздорили из-за неправильно припаркованного автомобиля Mercedes, в ходе конфликта стороны открыли друг по другу огонь. В результате перестрелки были задержаны более 30 человек, 10 — обратились за медицинской помощью.