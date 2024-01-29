Экс-следователь получил срок из-за улик по делу о перестрелке в «Москва-Сити»

Замоскворецкий суд Москвы приговорил к 11 годам лишения свободы бывшего следователя Левона Агаджаняна за подтасовку улик по уголовному делу о перестрелке в «Москва-Сити». Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

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Подсудимый признан виновным в злоупотреблении полномочиями и фальсификации доказательств. По версии следствия, Агаджанян, работавший следователем Следственного комитета России, подменил протоколы и гильзы на месте перестрелки, а затем привлек к уголовной ответственности трех мужчин, не имевших отношения к случившемуся.

Агаджаняна задержали сотрудники ФСБ в 2020 году. Тогда же в федеральный розыск объявили полковника СКР Сергея Синяговского.