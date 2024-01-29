Транспортная прокуратура проверяет обстоятельства авиационного инцидента с воздушным судном авиакомпании S7 Airlines в аэропорту Домодедово, сообщила пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры. «По предварительным данным, сегодня около 8:00 местного времени в ходе выполнения рейса по маршруту Омск – Москва воздушное судно «Аэробус 320» авиакомпании «Сибирь» осуществило посадку в международном аэропорту Домодедово имени Ломоносова с технической неисправностью одного из двигателей. <...> Новосибирской транспортной прокуратурой организованы надзорные мероприятия на предмет исполнения законодательства о безопасности эксплуатации воздушного транспорта, соблюдения прав пассажиров при замене борта в расписании полетов», – говорится в сообщении.