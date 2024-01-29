Прокуратура проверит обстоятельства инцидента с бортом S7 рейса Омск – Москва при посадке в Домодедово
Транспортная прокуратура проверяет обстоятельства авиационного инцидента с воздушным судном авиакомпании S7 Airlines в аэропорту Домодедово, сообщила пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры. «По предварительным данным, сегодня около 8:00 местного времени в ходе выполнения рейса по маршруту Омск – Москва воздушное судно «Аэробус 320» авиакомпании «Сибирь» осуществило посадку в международном аэропорту Домодедово имени Ломоносова с технической неисправностью одного из двигателей. <...> Новосибирской транспортной прокуратурой организованы надзорные мероприятия на предмет исполнения законодательства о безопасности эксплуатации воздушного транспорта, соблюдения прав пассажиров при замене борта в расписании полетов», – говорится в сообщении.
Как уточняется, на борту находились более 170 пассажиров. Посадка произведена благополучно. В настоящее время борт отстранен от дальнейшего выполнения рейсов.
Ранее СМИ сообщили о том, что у самолета S7, выполнявшего рейс из Омска в Москву, отказал двигатель при посадке в Домодедово.