Nacion: пожар в парке ЮНЕСКО в Аргентине увеличился на 80% и достиг 1,8 га

В администрации парка изданию рассказали, что пожар за короткое время охватил более 1893 гектаров первозданного леса. " только в период с полудня до вчерашней ночи затронутая пожаром площадь возросла на 80%", - уточнили в публикации. До этого стало известно, что возгорание распространилось на площади более тысячи гектаров в нацпарке и прилегающих зонах. Тушение осложняет высокая температура воздуха и сильный ветер. Парк "Лос-Алерсес" находится на юге Аргентины, целью его создания в 1937 году стала защита редких растений.