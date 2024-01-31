Nacion: пожар в парке ЮНЕСКО в Аргентине увеличился на 80% и достиг 1,8 га

Площадь распространения огня в аргентинском национальном парке "Лос-Алерсес", который включен в список всемирного наследия ЮНЕСКО, увеличился на 80%. Об этом сообщила газета Nacion.
В администрации парка изданию рассказали, что пожар за короткое время охватил более 1893 гектаров первозданного леса. " только в период с полудня до вчерашней ночи затронутая пожаром площадь возросла на 80%", - уточнили в публикации. До этого стало известно, что возгорание распространилось на площади более тысячи гектаров в нацпарке и прилегающих зонах. Тушение осложняет высокая температура воздуха и сильный ветер. Парк "Лос-Алерсес" находится на юге Аргентины, целью его создания в 1937 году стала защита редких растений.
Семь лет назад природная территория получила статус объекта всемирного наследия ЮНЕСКО. Основу лесного массива составляют гигантские хвойные - фицройя, которую еще называют "патагонским кипарисом". Возраст редких экземпляров превышает несколько тысяч лет.