Появились детали убийства амурского тигра в Приморье

Убитому в Приморье амурскому тигру было пять лет. Об этом в понедельник, 29 января, сообщает Telegram-канал Shot.

© Вечерняя Москва

Выяснилось, что к убийству животного причастны двое неизвестных мужчин, которые приехали на машине, выстрелили тигру под лопатку из гладкоствольного ружья и добили тяжелым предметом по голове. После чего они скрылись с места.

На данный момент правоохранители проверяют всех жителей села Ясеневый, у которых имеется разрешение на хранение оружия, пишет Shot.