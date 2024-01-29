Выстрелили под лопатку: появились детали убийства амурского тигра в Приморье
Убитому в Приморье амурскому тигру было пять лет. Об этом в понедельник, 29 января, сообщает Telegram-канал Shot.
Выяснилось, что к убийству животного причастны двое неизвестных мужчин, которые приехали на машине, выстрелили тигру под лопатку из гладкоствольного ружья и добили тяжелым предметом по голове. После чего они скрылись с места.
На данный момент правоохранители проверяют всех жителей села Ясеневый, у которых имеется разрешение на хранение оружия, пишет Shot.
Напомним, в этот же день неизвестные застрелили в Приморье редкого амурского тигра, а затем расчленили его. Тушу мертвого тигра обнаружили примерно в двадцати километрах от села Ясеневый.