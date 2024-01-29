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Заключенный погиб во время драки в колонии Татарстана

В исправительной колонии №5 в Татарстане заключенные устроили драку, в результате которой погиб один человек, передает РИА Новости со ссылкой на управление ФСИН региона. Четверо человек получили различные травмы. Уточняется, что ЧП произошло в отряде строгого режима.

Заключенный погиб во время драки в колонии Татарстана
© News.ru

В исправительной колонии №5 в ходе возникшего конфликта между двумя осужденными один из них погиб, еще четверо получили травмы при попытке разнять участников драки. Инцидент произошел в отряде со строгими условиями отбывания наказания, — сообщили в УФСИН.

При этом в ведомстве заявили, что некий правозащитник пытается дестабилизировать ситуацию, распространяя фейки о ситуации в колонии. Ранее о конфликте в колонии Татарстана в Telegram рассказывал автор проекта Gulagu.net Владимир Осечкин (внесен Минюстом РФ в список иноагентов).

Происшествия
Владимир Осечкин
Минюст России
ФСИН
Республика Татарстан