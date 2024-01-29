Заключенный погиб во время драки в колонии Татарстана

В исправительной колонии №5 в Татарстане заключенные устроили драку, в результате которой погиб один человек, передает РИА Новости со ссылкой на управление ФСИН региона. Четверо человек получили различные травмы. Уточняется, что ЧП произошло в отряде строгого режима.