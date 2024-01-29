В Москве мужчина напал на полицейских с перцовым баллончиком

Мужчина распылил перцовый баллончик в полицейских в центре Москвы
В отношении мужчины, распылившего перцовый баллончик на троих полицейских возле гостиницы на Охотном ряду в Москве, возбуждено уголовное дело.
Инцидент произошел в воскресенье, 28 января, сообщила старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова. По данным следствия, около входа в гостиницу мужчина сначала распылил в лица сотрудников полиции перцовый баллончик, затем толкнув одного из них.
В отношении нарушителя заведено уголовное дело о применении насилия в отношении представителя власти. Вину он признал, в ближайшее время суд изберет ему меру пресечения в виде заключения под стражу. О мотивах напавшего на полицейских мужчины ничего не сообщается.