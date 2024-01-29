В Москве мужчина напал на полицейских с перцовым баллончиком

В отношении мужчины, распылившего перцовый баллончик на троих полицейских возле гостиницы на Охотном ряду в Москве, возбуждено уголовное дело.

Инцидент произошел в воскресенье, 28 января, сообщила старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова. По данным следствия, около входа в гостиницу мужчина сначала распылил в лица сотрудников полиции перцовый баллончик, затем толкнув одного из них.