Завершена предварительная расшифровка данных с черных ящиков сбитого под Белгородом военно-транспортного самолета Ил-76. Об этом со ссылкой на представителя экстренных служб пишет РИА Новости.

24 января в Белгородской области разбился российский военный самолет Ил-76. По данным Министерства обороны России, на борту воздушного судна находились украинские военнопленные, которых собирались обменять.

Обнаруженные на месте крушения Ил-76 черные ящики - прибор регистрации параметров полета и бортовой речевой самописец – были доставлены в спецлабораторию. Их состояние позволило провести работы по расшифровке.

«Получены предварительные данные», - заявил представитель экстренных служб.

Он также отметил, что расшифровка велась «максимум полчаса», а дальше «идет осмысление».