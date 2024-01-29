Пермский стрелок обжаловал пожизненный приговор в Верховном суде

Тимур Бекмансуров, который устроил стрельбу в Пермском государственном национальном исследовательском университете, подал жалобу на пожизненный приговор в Верховный суд России, следует из данных электронной картотеки высшего судебного органа. Дело пока находится в краевом суде, сообщили РИА Новости.

Пока само дело находится в Пермском краевом суде, оно не отправлено: много возражений (по кассационной жалобе), - пояснили агентству в инстанции.

Стрельба в Пермском государственном национальном исследовательском университете произошла утром 20 сентября 2021 года. В результате погибли шесть человек и пострадали 47, включая самого стрелка. В сознание Бекмансуров пришел 24 сентября. При задержании Бекмансуров был ранен сотрудником полиции в ногу, часть которой впоследствии пришлось ампутировать. Из-за этого стрелка признали инвалидом третьей группы. На суде он заявил, что ничего не помнит о произошедшем, поскольку у него амнезия.