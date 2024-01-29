Российского бывшего замминистра спорта осудят за превышение полномочий

По данным ведомства, с 21 августа по 7 сентября 2021 года экс-замглавы спорта, нарушая законодательство о закупках, рассказал знакомому директору компании «Современное производство» о конкурсном отборе для предоставления субсидии на проведение торжественной церемонии награждения одаренных детей и попросил предоставить подходящую организацию для участия в конкурсе. Деньги получила некоммерческая организация «Открытые сердца», и Минспорта региона выделило им 5,5 миллиона рублей. Однако Сотников предложил директору «Современного производства» организовать церемонию награждения в усеченном формате: пригласить меньше одаренных детей и сэкономить на подарках для них. В итоге сумма расходов составила два миллиона рублей, а 3,5 миллиона обвиняемый и его знакомый похитили.