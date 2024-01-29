В Благовещенске по подозрению в «минировании» школ задержали подростка
В Благовещенске сотрудники полиции задержали 15-летнего подростка, который сообщал в экстренные службы о якобы заложенных в школах города взрывных устройствах. Об этом 29 января сообщается на сайте регионального управления МВД России.
В ведомстве уточнили, что фигурант 26 января позвонил на единый номер пожарной службы 101 и сообщил об угрозе взрыва школ, однако после проверки информации заинтересованными ведомствами она не подтвердилась.
После этого сотрудники полиции и ФСБ установили личность звонившего — им оказался подросток, состоящий на учете в подразделении по делам несовершеннолетних. Он сознался в совершении преступления из хулиганских побуждений.
«Следственным управлением МУ МВД России «Благовещенское» возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 207 УК РФ (заведомо ложное сообщение об акте терроризма). Молодой человек допрошен в качестве подозреваемого», — говорится в сообщении.
Отмечается, что по данной статье уголовная ответственность наступает с 14 лет, фигурант может получить до 10 лет лишения свободы.