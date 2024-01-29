Автомобиль протаранил пост охраны посольства России в Сеуле

Машина врезалась в пост охраны, расположенный рядом с посольством России в южнокорейском Сеуле. Об этом стало известно из публикации агентства Yonhap, ссылающегося на источники в экстренных службах.

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Отмечается, что инцидент произошел 28 января в около 22:10 (16:10 по московскому времени). Авто врезалось в пост охраны посольства России, расположенный в районе Чонно-гу. Сотрудник органов, находящийся на работе на посту, получил серьезные травмы и был госпитализирован.

По данным агентства, водитель машины находился в нетрезвом состоянии, из-за чего и свернул с маршрута, следует из публикации.

Российская дипмиссия в Южной Корее подтвердила данный инцидент.

— Подтверждаем факт произошедшего поздним вечером 28 января инцидента. Он произошел на корейской территории, не оказал негативного влияния на работу российского дипломатического представительства и не создал угрозы безопасности его сотрудников, — рассказал один из представителей РЕН ТВ.