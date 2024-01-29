Пилоты Falcon не смогут выполнять полеты из-за подделки документов

Пилоты потерпевшего крушение в Афганистане самолета Дмитрий Беляков и Аркадий Грачев предоставили недостоверные сведения, подделав документы о прохождении подготовки для полетов на Flacon 10 в США, из-за чего их пилотские свидетельства аннулировали. Об этом сообщает "Известия" со ссылкой на источники в Минтрансе.
Отмечается, что глава Северо-Западного межрегионального территориального управления (СЗ МТУ) Росавиации Олег Ширин уже подписал приказы об аннулировании свидетельства пилотов.
По информации источника, пилоты подделали документы, из-за чего у надзорных органов возникли вопросы и к техническому состоянию бизнес-джета - он не проходил ТО и незаконно получил сертификат летной годности. 27 января сообщалось, что компания-владелец Falcon 10 не имела лицензий на осуществление международных перелетов. У фирмы также отсутствовала лицензия на пассажирские авиаперевозки. 26 января президент фонда содействия развитию гражданской авиации, заслуженный пилот СССР Олег Смирнов назвал главную ошибку экипажа потерпевшего крушение Falcon 10.