Пилоты Falcon не смогут выполнять полеты из-за подделки документов

Пилоты потерпевшего крушение в Афганистане самолета Дмитрий Беляков и Аркадий Грачев предоставили недостоверные сведения, подделав документы о прохождении подготовки для полетов на Flacon 10 в США, из-за чего их пилотские свидетельства аннулировали. Об этом сообщает "Известия" со ссылкой на источники в Минтрансе.

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Отмечается, что глава Северо-Западного межрегионального территориального управления (СЗ МТУ) Росавиации Олег Ширин уже подписал приказы об аннулировании свидетельства пилотов.