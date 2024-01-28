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СК начал доследственную проверку поcле пожара в Театре сатиры в Москве

Следователи столичного СК начали доследственную проверку по факту пожара в Театре сатиры на Триумфальной площади в центре Москвы.

СК начал доследственную проверку поcле пожара в Театре Сатиры в Москве
© РИА Новости

Об этом журналистам сообщили в Главном следственном управлении СК по Москве.

"По факту пожара следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета по Москве организована доследственная проверка. Следователи и криминалисты столичного СК приступили к осмотру места происшествия, опрашиваются очевидцы произошедшего и участники тушения пожара", - говорится в распространенном сообщении.

В ближайшее время будут назначены судебные экспертизы, в том числе пожарно-техническая.

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