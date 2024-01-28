Стало известно, какой срок грозит напавшим на журналистов на семинаре Тлиашиновой

Напавшие на журналистку «Известий» Наталью Графчикову и ее оператора во время семинара «коуча» Тлиашиновой могут получить до 6 лет лишения свободы. Об этом сообщил глава Союза журналистов России (СЖР) Владимир Соловьев, передает Рен ТВ.

Соловьев заявил, что статья 144 УК РФ устанавливает ответственность за воспрепятствование профессиональной деятельности журналиста». Следовательно, фигурантам может грозить до 6 лет колонии.

Он выразил надежду, что нападавшие понесут справедливое наказание. Соловьев добавил, что журналисты «Известий» могут обратиться в Центр юридической помощи СЖР, где им помогут специалисты.

Инцидент произошел вечером 27 января, когда съемочная группа «Известий» приехала на семинар Тлиашиновой, куда

«пришли тысячи женщин, чтобы трансформировать свое сознание».

Семинар проходил в деревне Юрлово (городской округ Химки).

«Место проведения держалось в тайне, но визит журналистов «был огромной неожиданностью» для Инны и ее помощников», — заявила корреспондент Наталья Графчикова.

На месте у репортеров отобрали обувь, телефон и камеру. Затем охранники напали на них, применив физическую силу. Это было запечатлено на камеру.

СКР возбудил уголовное дело о воспрепятствование профессиональной деятельности журналиста.